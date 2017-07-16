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Эрдоган: «Мы помним, как азербайджанцев расстреляли на глазах у наших пограничников»

Автор: Отдел информации 

На одном из мероприятий, посвященных годовщине провалившегося путча в Турции, президент Эрдоган обрушился с критикой на лидера Республиканской партии Турции Кямала Кылычдароглу, пишет газета «Milliyet».

Эрдоган обвинил лидера оппозиции в том, что во время путча Кылычдароглу не вывел на улицы народ, а «трусливо спрятался в доме своего друга». А теперь, Кылычдароглу выводит людей на митинги против властей.

«Кылычдароглу говорит о том, что надо бороться с нами и при этом прикрывается демократией. Мы прекрасно помним власть республиканцев. Мы помним, как они повесили Мендереса. Мы прекрасно помним, как они предали наших братьев азербайджанцев на мосту Боралтан. Тогда они не открыли границы для бежавших в Турцию азербайджанцев и их расстреляли», - сказал Эрдоган.

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