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Армянского оператора Путина пропустили в Азербайджан они о нас

Автор: Отдел информации 

Дочь известного советского и российского видеооператора Сергея Григоряна, редактор Russia beyond the headlines Мария Григорян рассказала интереснейшую историю о поездке отца в Баку.

Случилась эта история уже во времена президентства Владимира Путина.

«Из-за Карабахского конфликта, который до сих пор не разрешен, Азербайджан не пускает на свою территорию людей с армянскими фамилиями, - рассказывает Мария Григорян. - Специальный корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий рассказал мне о поездке с папой в Баку. Они вылетели в Азербайджан в составе президентской делегации. И кто-то что-то напутал… В Азербайджан послали армянина Григоряна! Проблемы начались в аэропорту: азербайджанские пограничники дар речи потеряли. А папа им так спокойно: «Братцы! Я ж из Москвы! У нас Зейналова (знаменитая телеведущая) и еще куча азербайджанцев - мои коллеги. Вместе мы работаем! И ничего!». Пограничники с оружием в руках забеспокоились. Это был большой скандал. Однако пресс-служба Путина была достаточно принципиальной. Чтобы успокоить пограничников, папе выдали бейдж, на котором было написано: «Личный оператор В.В.Путина!».

Сергей Григорян скончался в этом году в возрасте 72 лет.

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