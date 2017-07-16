Подписаться на уведомления
 

Мэром Лиона может стать Кепеникян

 

Завтра, 17-го июля в одном из крупнейших городов Франции состоятся выборы мэра города. Как сообщает Новости Армении, одним из главных претендентов на пост мэра является первый помощник нынешнего мэра Жерара Колома по вопросам культуры - 68-летний Жорж Кепеникян. Нынешний мэр сам предложил кандидатуру Кепеникяна, сообщает RCF. 

О Кепеникяне известно, что он по профессии хирург-уролог, сын армянских эмигрантов. Кепеникян сначала добился успеха в профессиональной деятельности. Работает в руководстве госпиталя Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, где с 2005 года занимает пост директора по стратегическому развитию.

Кепеникян является одним из активных представителей армянской диаспоры.

42 просмотров


Старости
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война»
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
17 Июл 32° / 23°
18 Июл 33° / 23°
19 Июл 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9409 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Посол Ирака: «Азербайджану нечего опасаться» эксклюзив
Азербайджан вошел в рейтинг лучших для иммиграции стран американские источники
Мэром Лиона может стать Кепеникян
Армянского оператора Путина пропустили в Азербайджан они о нас
Эрдоган: «Мы помним, как азербайджанцев расстреляли на глазах у наших пограничников»
Как в Сумгаите присягнули ИГИЛ haqqin.az из зала суда
Азербайджан пригласил большую группу белорусских спортсменок
В Москве эвакуировали торговый центр угроза взрыва; обновлено 01:45
Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022
Конгрессмен будет добиваться импичмента Трампа
В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"
Массовые шествия в Турции в годовщину попытки госпереворота фото; видео
Тарифный совет: «Повышение цен на бензин не затронет сельхозпродукцию»
В День взятия Бастилии во Франции сожгли сотни машин
Генсек НАТО призвал Германию и Турцию договориться
Прошедшие в лагерях курдов подготовку террористы возвращаются в Германию
Порошенко летит в Грузию
Британец получил из Белого дома поздравление от имени Обамы фото
Скончалась первая женщина — лауреат «математического Нобеля»
Haqqin.az выдвигает Ильхама Алиева, Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву
Банду грабителей обезвредили в Сумгаите фото; видео
Армянские военные участвуют в учениях НАТО
Немцы не отказываются от поездок в Египет после теракта
Франция требует отмены санкций против Катара
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться