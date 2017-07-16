Мэром Лиона может стать Кепеникян

Завтра, 17-го июля в одном из крупнейших городов Франции состоятся выборы мэра города. Как сообщает Новости Армении, одним из главных претендентов на пост мэра является первый помощник нынешнего мэра Жерара Колома по вопросам культуры - 68-летний Жорж Кепеникян. Нынешний мэр сам предложил кандидатуру Кепеникяна, сообщает RCF.

О Кепеникяне известно, что он по профессии хирург-уролог, сын армянских эмигрантов. Кепеникян сначала добился успеха в профессиональной деятельности. Работает в руководстве госпиталя Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, где с 2005 года занимает пост директора по стратегическому развитию.

Кепеникян является одним из активных представителей армянской диаспоры.