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Посол Ирака: «Азербайджану нечего опасаться» эксклюзив

Автор: Записал Алхас Исмайлов, собкор 

Все иностранные граждане, воевавшие в рядах террористической организации ИГ на территории Ирака, будут нести ответственность по иракским законам, сказал haqqin.az  временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль аль-Шуваили.

Как отметил дипломат, иракское правительство и руководство Азербайджана тесно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом.

Вместе с тем аль-Шуваили заявил, что иракские пограничники уже практически полностью контролируют границы страны, и Азербайджану нечего опасаться проникновения в страну бежавших из Мосула террористов. Боевики ИГ совершили в Ираке множество тяжких преступлений, и все они по обвинению в терроре предстанут перед иракским судом.

Говоря о безопасности проживающих в Ираке туркманов, он отметил, что иракская армия способна защитить свой народ.

«Мы не допустим вмешательства во внутренние дела нашей страны. Беспокойство Турции о безопасности туркман не имеет оснований. Сейчас все этнические и религиозные меньшинства в Ираке объединились в борьбе терроризмом. Так что Ирак был и останется унитарным государством», - убежден дипломат.

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