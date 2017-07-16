Все иностранные граждане, воевавшие в рядах террористической организации ИГ на территории Ирака, будут нести ответственность по иракским законам, сказал haqqin.az временный поверенный в делах Ирака в Азербайджане Фадхиль аль-Шуваили.

Как отметил дипломат, иракское правительство и руководство Азербайджана тесно сотрудничают в борьбе с международным терроризмом.

Вместе с тем аль-Шуваили заявил, что иракские пограничники уже практически полностью контролируют границы страны, и Азербайджану нечего опасаться проникновения в страну бежавших из Мосула террористов. Боевики ИГ совершили в Ираке множество тяжких преступлений, и все они по обвинению в терроре предстанут перед иракским судом.

Говоря о безопасности проживающих в Ираке туркманов, он отметил, что иракская армия способна защитить свой народ.

«Мы не допустим вмешательства во внутренние дела нашей страны. Беспокойство Турции о безопасности туркман не имеет оснований. Сейчас все этнические и религиозные меньшинства в Ираке объединились в борьбе терроризмом. Так что Ирак был и останется унитарным государством», - убежден дипломат.