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Стамбульский риелтор: «Я продал клиенту из Азербайджана особняк за 8 млн долларов»

Автор: Записал Алхас Исмайлов, собкор 

Узнав, что большая часть недвижимости Таги Ахмедова размещена в Турции, редакция haqqin.az заинтересовалась, почему именно эта страна так привлекательна для вложения денег и насколько активно приобретают там жилье и различные объекты граждане Азербайджана.

Как утверждает руководитель стамбульской риелторской компании Алена Акджан, интерес у азербайджанских клиентов к турецкой недвижимости огромен.  

«За нынешний год лично я оформила около ста квартир на граждан вашей страны, и поток не прекращается. Полагаю, что такое внимание азербайджанцев к турецкой недвижимости объясняется прежде всего соседством двух стран и приемлемыми ценами», - уверена риелтор.

Другой стамбульский риелтор Метин Алтаноглу отмечает, что в последнее время азербайджанцы облюбовали берег Босфора, где приобретают совсем недешевые виллы.

«Многие покупают и особняки в престижном стамбульском районе Сарыер, где цены вообще начинаются от 5 и достигают 30 миллионов долларов. Недавно я продал одному из азербайджанских клиентов особняк в Сарыере за 8 миллионов долларов. Кроме того, в Стамбуле азербайджанцы активно покупают торговые объекты, рестораны и отели. Одним словом, граждане Азербайджана наращивают инвестиции в недвижимость в Турции», - подчеркнул Алтаноглу.

Особую популярность Турции на мировом рынке недвижимости, и в первую очередь на азербайджанском, подтверждает и популярный сайт Prian.ru, который оценивает его состояние и подкрепляет цифры мнением экспертов. Так вот, раздел «Турция» на этом портале за месяц просмотрели 177 475 раз. Самыми любознательными оказались жители Украины, Казахстана и Азербайджана.

Однако такой повышенный интерес извне сразу сказался на ценах. Разумеется, в сторону их роста. По данным Турецкого института статистики, в 2016 году продажи недвижимости иностранцам выросли больше чем на 20%, и в то же время страна стала лидером по годовому увеличению цен на жилье.

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