Подписаться на уведомления
 

Власти задумали выгнать всех армян По логике Л.Мкртчяна

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Несколько СМИ Армении одновременно подняли тему нарушения государственного закона о языке. Дело в том, что с некоторых пор в этой стране в аттестатах об общем среднем образовании все сведения продублированы на русском, то есть иностранном языке.

В армянском обществе тут же началась бурная полемика – правомерно или нет использование в официальной документации языка соседней страны, пусть и самой близкой. Странно, однако, что до сих пор это армян как-то не волновало, а ведь помимо аттестатов, здесь и некоторые справки выдаются на русском языке.

Тем не менее, появившаяся в прессе критика о недопустимости подобного в суверенной стране породила всплеск негодования в обществе. И это самое общество призвало к ответу чиновников, в частности Минобразования, почему это они выдают столь серьезный документ не на родном – государственном языке. Вместе с тем часть граждан потребовала, чтобы и русскому языку был придан в республике статус государственного.

Чтобы как-то разрядить обстановку, высказаться решил министр науки и образования Левон Мкртчян. И сказал он народу примерно следующее: выдача  аттестатов с вкладышами на русском языке преследует особую цель, в частности, чтобы люди не страдали из-за бюрократических проволочек, связанных с переводом на русский, «все равно большинство наших выпускников уезжают работать в Россию. Наличие аттестата на русском языке им необходимо».

То есть, фактически министр Мкртчян признал, что саргсяновский режим готовит своих граждан к переселению в Россию.

Власти Армении и не помышляют о том, чтобы создать выпускникам школ страны условия для учебы и работы на родине, радостно поручает их заботам России, вручая под видом аттестата зрелости «путевку на миграцию».

Глава армянского минобра прямо и четко назвал цель своего правительства: выдворить из страны новое поколение армян, а заодно и их родителей. Баба, как говорят русские, с возу – кобыле легче. Ну а Россия, как видно, не против такого притока мигрантов из Армении, что говорит о наличии негласной договоренности между этими странами.

1783 просмотров


Старости
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война»
Академик Анатолий Пешко: «С Карабаха может начаться мировая война» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
17 Июл 32° / 23°
18 Июл 33° / 23°
19 Июл 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9409 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

82-летний азербайджанец разыскал могилу своего отца в Крыму
Власти задумали выгнать всех армян По логике Л.Мкртчяна
Стамбульский риелтор: «Я продал клиенту из Азербайджана особняк за 8 млн долларов»
Посол Ирака: «Азербайджану нечего опасаться» эксклюзив
Азербайджан вошел в рейтинг лучших для иммиграции стран американские источники
Мэром Лиона может стать Кепеникян
Армянского оператора Путина пропустили в Азербайджан они о нас
Эрдоган: «Мы помним, как азербайджанцев расстреляли на глазах у наших пограничников»
Как в Сумгаите присягнули ИГИЛ haqqin.az из зала суда
Азербайджан пригласил большую группу белорусских спортсменок
В Москве эвакуировали торговый центр угроза взрыва; обновлено 01:45
Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022
Конгрессмен будет добиваться импичмента Трампа
В Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
В Иерусалиме полицейских забросали "коктейлями Молотова"
Массовые шествия в Турции в годовщину попытки госпереворота фото; видео
Тарифный совет: «Повышение цен на бензин не затронет сельхозпродукцию»
В День взятия Бастилии во Франции сожгли сотни машин
Генсек НАТО призвал Германию и Турцию договориться
Прошедшие в лагерях курдов подготовку террористы возвращаются в Германию
Порошенко летит в Грузию
Британец получил из Белого дома поздравление от имени Обамы фото
Скончалась первая женщина — лауреат «математического Нобеля»
Haqqin.az выдвигает Ильхама Алиева, Мехрибан Алиеву и Лейлу Алиеву
Банду грабителей обезвредили в Сумгаите фото; видео
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться