Несколько СМИ Армении одновременно подняли тему нарушения государственного закона о языке. Дело в том, что с некоторых пор в этой стране в аттестатах об общем среднем образовании все сведения продублированы на русском, то есть иностранном языке.

В армянском обществе тут же началась бурная полемика – правомерно или нет использование в официальной документации языка соседней страны, пусть и самой близкой. Странно, однако, что до сих пор это армян как-то не волновало, а ведь помимо аттестатов, здесь и некоторые справки выдаются на русском языке.

Тем не менее, появившаяся в прессе критика о недопустимости подобного в суверенной стране породила всплеск негодования в обществе. И это самое общество призвало к ответу чиновников, в частности Минобразования, почему это они выдают столь серьезный документ не на родном – государственном языке. Вместе с тем часть граждан потребовала, чтобы и русскому языку был придан в республике статус государственного.

Чтобы как-то разрядить обстановку, высказаться решил министр науки и образования Левон Мкртчян. И сказал он народу примерно следующее: выдача аттестатов с вкладышами на русском языке преследует особую цель, в частности, чтобы люди не страдали из-за бюрократических проволочек, связанных с переводом на русский, «все равно большинство наших выпускников уезжают работать в Россию. Наличие аттестата на русском языке им необходимо».

То есть, фактически министр Мкртчян признал, что саргсяновский режим готовит своих граждан к переселению в Россию.

Власти Армении и не помышляют о том, чтобы создать выпускникам школ страны условия для учебы и работы на родине, радостно поручает их заботам России, вручая под видом аттестата зрелости «путевку на миграцию».

Глава армянского минобра прямо и четко назвал цель своего правительства: выдворить из страны новое поколение армян, а заодно и их родителей. Баба, как говорят русские, с возу – кобыле легче. Ну а Россия, как видно, не против такого притока мигрантов из Армении, что говорит о наличии негласной договоренности между этими странами.