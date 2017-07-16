82-летний азербайджанец разыскал могилу своего отца в Крыму

82-летний азербайджанец Салех Джафаров прибыл в Крым для того, чтобы найти могилу своего отца, предположительно погибшего под Севастополем во время Великой Отечественной войны, пишут российские СМИ.

Джафарова Кязима Фетта оглы призвали в армию, когда сыну исполнилось пять лет. Сначала его отправили в Иран (там проходила известная советско-английская операция, которая предупредила оккупацию Ирана немцами), а оттуда перебросили в Крым, где в то время шли ожесточённые бои. Он погиб предположительно под Севастополем. У родственников не сохранилось никаких документов, остались только воспоминания.

Недавно они обнаружили запись о погибшем в «Книге памяти». Салех Кязим оглы, последний раз видевший отца малышом, отправился в Крым в поисках его могилы. Сын привёз с собой азербайджанскую землю и воду, чтобы оставить их на могиле отца.

Салеху Казым оглы, сыну погибшего, идёт уже 82-й год. Дети и внуки отговаривали его от столь далекого путешествия. Но он посчитал своей обязанностью увидеть, где похоронен отец. В Крыму Салеха встретил руководитель крымской азербайджанской общины Рагим Гумбатов и вместе с пожилым человеком, который с трудом говорит на русском языке, отправился в Севастополь на поиски места захоронения.

Из записи известно, что Джафаров Кязим Фетта оглы погиб в 1942 году и похоронен под Севастополем на высоте 9.8. Это все данные, которые имеются. Родственники знали, что Фетта погиб, но точных сведений, где он погиб и похоронен, до сих пор не было.

«По воспоминаниям родственников, его сразу из Ирана отправили в Крым. Мы предполагаем, что он мог быть в 77-й стрелковой дивизии. Фетта участвовал в боях под Сапун-горой и, возможно, там и погиб. Мы поехали к памятнику воинам 77-й дивизии, возложили цветы», – сказал Рагим Гумбатов.

Салех Кязим оглы отправился домой с чувством выполненного долга: он мечтал побывать на могиле своего отца, и мечта его исполнилась.