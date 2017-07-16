Эрдоган: «У Турции много врагов, ожидающих ее гибели»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил на митинге по случаю годовщины попытки переворота в Анкаре, что у страны много врагов, ожидающих ее гибели.

"Очень много врагов ожидает гибели Турции. Если я стану их перечислять, то это приведет к очень крупному кризису международного масштаба", — сказал Эрдоган.

Он напомнил, что Фетхуллах Гюлен проживает в США и владеет большим участком земли в штате Пенсильвания.

Эрдоган добавил, что в июле 2016 года при подавлении мятежа была одержана всенародная победа, когда "всего за 20 часов рухнули преступные замыслы предателей, вынашиваемые в течение 40 лет".