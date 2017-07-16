Мадуро согласился на референдум оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в субботу, что согласен с проведением так называемого "народного референдума" оппозиции, однако призвал провести его мирно.

"Пожалуйста, проводите свой внутренний референдум правых партий, очень хорошо, но я призываю венесуэльцев, чтобы в это воскресенье они приняли участие в запланированных политических событиях мирно, с уважением к идеям и миру", — приводит канал NTN24 заявление Мадуро.

Параллельно с референдумом оппозиции в Венесуэле провластными силами проводится репетиция голосования по выборам членов Национального учредительного собрания, созыв которого оппозиция считает нарушением конституции. Мадуро призвал граждан принять участие в этом мероприятии. Само голосование назначено на 30 июля.