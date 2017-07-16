КНДР отказалась от любого диалога с США

Власти Северной Кореи категорически отвергли возможность диалога с США по ядерной программе на фоне «враждебной» политики США против КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«США должны осознать тот факт, что пока они не прекратят свою вражескую политику против КНДР, ядерная и ракетная программа КНДР никогда не станет предметом переговоров и диалог по денуклеаризации КНДР не будет возможен никогда», — указывается в заявлении.

Политика США, в том числе нынешнего президента Дональда Трампа, при этом называется «бандитской» в своих призывах к «глобальному давлению» на Пхеньян.

«Администрация Трампа с каждым днем неблагоразумно бешенствует», — заявляют власти КНДР, отмечая, что подобная реакция последовала после успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».