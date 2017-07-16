Турки вместо гудков услышали на мобильном поздравление Эрдогана

Пользователи мобильных телефонов Турции вместо классических гудков услышали поздравление президента страны Тайипа Эрдогана с национальным праздником в первую годовщину путча, сообщает агентство Франс Пресс.

"Как президент, я поздравляю вас с Днем демократии и национального единства и желаю мученикам прощения, а героям — здоровья и благополучия", — говорилось в сообщении, записанном Эрдоганом для мобильных операторов Turkcell и Vodafone.

Как сообщается, поздравление президента можно было услышать около полуночи 15 июля. Классические гудки, обозначающие начало соединения, начинались только после президентского обращения.