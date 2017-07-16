Голосование по Obamacare не состоится из-за Маккейна

Руководитель республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что намеченное на следующую неделю голосование по реформе здравоохранения Obamacare не состоится из-за операции сенатора Джона Маккейна.

Отмечается, что всю следующую неделю Маккейн будет проходить реабилитацию в Финиксе, штат Аризона. В минувшую пятницу ему была проведена операция по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза. По словам хирургов, операция прошла хорошо, Маккейн подвергся «минимально инвазивной процедуре».

«Сенатор отдыхает дома и находится в хорошем состоянии. Его врачи из клиники Майо сообщают, что операция прошла очень хорошо и у пациента хорошее настроение», — сообщили в офисе политика.

Законопроект об отмене Obamacare был утвержден Палатой представителей и в настоящее время находится в Сенате, где против него выступают помимо демократов и некоторые республиканцы. В этой связи каждый голос сенатора имеет значение для судьбы документа.