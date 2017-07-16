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В Азербайджане массовые протесты против Мубариза Мансимова видео

Автор: Отдел информации 

Сотрудники завода ООО PalSüd провели массовые акции протеста из-за задержки заработной платы. Данный завод входит в группу компаний миллиардера Мубариза Мансимова и занимается выпуском молочной продукции.

Как стало известно haqqin.az, сотрудники завода не могут получить заработанные деньги уже на протяжении 8 месяцев.

При этом, это не первый случай, когда сотрудники завода требуют свои деньги у Мубариза Мансимова при помощи акций протеста.

Так, 20 дней назад около 60 сотрудников пунктов приема молока у фермеров вышли на улицы и требовали погасить задолженность в миллион манатов. Эти деньги должны были выплатить фермерам, сдавшим свою молочную продукцию на завод.

О критической ситуации, сложившейся вокруг завода, уже проинформированы соответствующие госструктуры. Вчера несколько протестующих были вызваны в полицию для разъяснительной беседы.

Один из протестующих Сахиб Абдуллаев утверждает, что ООО PalSüd должно ему 27 тысяч манатов. Но своих денег предприниматель не может получить уже на протяжении года.

По его словам, при встрече с ним представители завода каждый раз просят дать отсрочку на выплату, ссылаясь на финансовые трудности.



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