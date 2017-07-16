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«Россия открывает коридор на случай войны в Карабахе» Акция протеста в Грузии

 

В Грузии прошла акция протеста, участники которой заявили о переносе административной границы с Южной Осетией вглубь Грузии. Представитель Горийской районной администрации Давид Цервадзе подтвердил, что пограничники перенесли границу на 700 метров вглубь страны, пишет «Кавказский узел».

Перенос границы связан с тем, что Россия хочет вынудить Грузию отказаться от взятого внешнеполитического курса страны, заявил руководитель Центра кавказских исследований Мамука Арешидзе.

Российские пограничники в Южной Осетии ведут работы по обустройству границы с Грузией и установке на границе инженерных заграждений. По утверждению местных жителей, колючая проволока, которую прокладывают пограничники, проходит прямо по территории населенных пунктов. 31 августа 2016 года Грузия отказалась обсуждать проблему демаркации. Ситуацию в расположенных на границе с Южной Осетией грузинских селах назвал плачевной заместитель главы Агентства США по международному развитию Томас Мелиа.

"Очень важно, чтобы общественность была активной. И мы видим, что ... фактически происходит присвоение новых территорий. Однако активность общественности не помогает, и нужна активность государства, которое должно быть жестким в своих действиях", - сказал лидер оппозиционной партии "Европейские демократы" Паата Давитая в эфире "Рустави 2".

Продвижением линии разграничения с Южной Осетией вглубь Грузии Россия преследует цель сделать Грузию "сговорчивее", вынудить ее сменить внешнеполитический курс и отказаться от интеграции в европейские и евроатлантические структуры, считает руководитель Центра кавказских исследований Мамука Арешидзе.

"Включение в этот вопрос международных партнеров не принесет результатов. Запад в свое время не смог заставить Москву реализовать подписанный Медведевым и Саркози документ", - подчеркнул он.

По его мнению, есть вероятность того, что продвижение вглубь Грузии может быть связано с намерением завладеть участком большой дороги на Южном Кавказе, чтобы в случае необходимости использовать ее в своих целях во время "эскалации на Южном Кавказе при новой войне в Нагорном Карабахе".

"Дело в том, что эти слухи кулуарно распространяют сами представители России. Говорят, что при новой войне в Нагорном Карабахе в случае необходимости будет задействована дорога через Цхинвали в Гюмри. Таких конкретных и видимых шагов России по приближению к этой дороге нет, но медленное и верное действие России дает повод для размышлений", - сказал Арешидзе.

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