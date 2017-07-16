Юнкер: "Европа по-прежнему протягивает руку Турции"

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен держать открытой дверь в Европу для Турции. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Через год после провалившегося путча Европа по-прежнему протягивает руку Турции», — заявил он.
По его словам, в особенно тяжелые времена Европа находится на стороне Турции.
«Я ожидаю также, что и Турция четко продемонстрирует свою приверженность европейским ценностям», — отметил Юнкер.
«Европейский Союз заинтересован в том, чтобы наш сосед был демократическим, стабильным и экономически преуспевающим. Хотелось бы, чтобы Турция двигалась навстречу Европе, а не отдалялась от нее», — уточнил Юнкер.