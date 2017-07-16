Синоптики обещают жару

В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 31-36, в Баку ночью 22-24, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70, днем 30-40 процентов.
На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24, в Загульбе, Бузовна, Мардакяне, Шувеляне – 24-25, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 25-26 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных местностях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Восточный ветер местами будет усиливаться.
Ночью температура 20-25, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла.