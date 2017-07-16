Тяжелая авария в России: десятки раненных

Не менее 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Моркинском районе Республики Марий Эл, сообщает пресс-служба регионального МВД

Инцидент произошел утром около 08:10 мск на 34-м км автодороги Ургакш — Ронга — Морки. По предварительной версии, автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в автобусе ехали сотрудники местной птицефабрики «Акашевская».

Всего за медицинской помощью обратились 29 пассажиров и сам водитель, но из них госпитализированы были только шестеро пострадавших, остальные получили легкие травмы.