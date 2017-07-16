Эрдоган открыл памятник жертвам путча

Торжественное открытие монумента в память о жертвах попытки переворота 15-16 июля прошлого года прошло в Анкаре в воскресенье, на церемонии выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Этот монумент постоянно будет напоминать будущим поколениям о наших героях. У них в руках не было ничего, кроме веры, но они остановили самолеты и танки. Мы похоронили наших мучеников, но они будут жить в наших сердцах. А организаторы переворота будут гнить в тюремных застенках, умирая снова и снова", — сказал турецкий лидер.