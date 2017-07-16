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Китай испытал новейший беспилотник

 

Китай провел успешный испытательный полет своего боевого разведывательного беспилотника Caihong-5 ("Цайхун-5", CH-5) и готов к его серийному выпуску, а также выводу аппарата на международный рынок, передает в воскресенье телеканал CGTN.

Первый испытательный полет беспилотника прошёл в пятницу на одном из аэродромов в провинции Хэбэй. Он длился более 20 минут и, по данным военных, был успешным.

Беспилотники серии "Цайхун" пользуются наибольшим спросом на международном рынке из всех существующих на данный момент китайских БПЛА, их закупили уже более 10 стран.

Руководитель проекта БПЛА "Цайхун" в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики Оу Чжунмин сообщил, что ряд стран уже проявили заинтересованность в приобретении новейшего китайского аппарата. Он не уточнил, представители каких именно стран намерены купить CH-5, но сообщил, что соответствующие переговоры уже ведутся как с теми, кто ранее приобретал БПЛА серии "Цайхун", так и с новыми потенциальными клиентами.

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