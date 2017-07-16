Пожар на востоке Китая унес жизни 22 человек. Инцидент произошел в жилом доме в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. В доме находились более 20 человек.
В настоящее время огонь ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
Пожар на востоке Китая унес жизни 22 человек. Инцидент произошел в жилом доме в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. В доме находились более 20 человек.
В настоящее время огонь ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
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