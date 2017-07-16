Политика забросали яйцами на собственной свадьбе

Депутата ассамблеи бразильского штата Парана Марию Викторию Баррос забросали яйцами на выходе из церкви после церемонии бракосочетания, сообщила в воскресенье BBC News.

Свадьба проходила в минувшую пятницу в Куритибе, столице штата Парана. Среди гостей на свадьбе 25-летнего депутата были представители бразильской политической элиты. Среди них ее отец Рикардо Баррос, министр здравоохранения, Кида Боргетти, заместитель губернатора штата и, как минимум, 30 членов бразильского национального конгресса.

Новобрачная обвинила в оскорблении словом и действием представителей левых политических взглядов. Она заявила, что подверглась атаке из-за того, что ее семья поддерживает президента Мишеля Темера, обвиняемого в коррупции, передает Интерфакс.

В день свадьбы у входа в церковь собрались сотни демонстрантов. Из-за их действий Баррос вынуждена была уехать в бронированном автомобиле.