Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Президент США Дональд Трамп стал самым непопулярным главой государства за последние 70 лет. Об этом говорят данные совместного опроса ABC News и The Washington Post.

За полгода управления страной рейтинг Трампа опустился до своей минимальной отметки — сейчас его деятельность одобряют лишь 36% респондентов против 58% противников.

Отмечается, что предыдущие лидеры США Барак Обама и Джордж Буш-младший за шесть месяцев работы смогли заручиться поддержкой 59% населения.

Участники опроса также высказали мнение о политике Трампа в отношении России. Так, почти половина опрошенных (48%) не доверяют Трампу вести переговоры с Владимиром Путиным, а 18% — доверяют, но лишь отчасти. При этом 32% и вовсе усомнились в способности президента США вести подобные переговоры. В отношении контактов с другими мировыми лидерами показатель полного недоверия еще выше — почти 47% американцев уверены, что Трампа нужно держать подальше от других политиков.