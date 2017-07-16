США испытали новейшее гиперзвуковое оружие

США и Австралия успешно провели испытание гиперзвуковой авиационной ракеты, которая способна развивать скорость до 12 тысяч километров в час, пишет издание Independent.

Министр обороны Австралии Мариз Пейн подтвердила, что пуск был произведен 12 июля на полигоне Вумера на юге страны.

В создании ракеты принимают участие ВВС США и минобороны Австралии, компании Boeing и BAE Systems, а также Квинслендский университет. Стоимость проекта оценивается в 54 миллиона долларов.

Разработки в области гиперзвукового орудия ведут также Россия и Китай. СМИ неоднократно сообщали об испытаниях новых высокоскоростных ракет в КНР. Глава российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов ранее заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут быть созданы в РФ до 2020 года, при этом массовое поступление в Вооруженные силы гиперзвуковых ракет начнется в 2030–2040-е годы.