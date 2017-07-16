В Баку гражданин Ирана избил жену в салоне красоты

В Баку произошел случай хулиганства. Как передает Lent.az, в полицию обратилась Лала Амир гызы Веджитолун.
По ее словам, ее избили в салоне красоты в Насиминском районе. Напавшим оказался ее муж, гражданин Ирана Алишафайет Сеид Веджитолун.
В Баку произошел случай хулиганства. Как передает Lent.az, в полицию обратилась Лала Амир гызы Веджитолун.
По ее словам, ее избили в салоне красоты в Насиминском районе. Напавшим оказался ее муж, гражданин Ирана Алишафайет Сеид Веджитолун.
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