Трамп потребовал «теплого приема» от премьера Британии

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй попросил обеспечить общественную поддержку его визита в Лондон, сообщает британский таблоид Sun со ссылкой на расшифровку беседы.

«Я все еще хочу поехать, но без спешки. Так что, если вы сможете уладить этот вопрос, то это облегчило бы проблему. Когда я буду знать, что меня ждет там теплый прием, я приеду. Не ранее», — обратился Трамп к Мэй.

Президент США подразумевал под этим гарантию того, что его визит не будет освещаться в медиа в негативном ключе. Премьер Британии в свою очередь заявила, что повлиять на СМИ не сможет.

«Ну, вы же знаете, какая она, британская пресса», — ответила Мэй.