По Антверпену разгуливал мужчина с топором

Полиция бельгийского Антверпена задержала в центре города подозрительного мужчину с топором, передает агентство Belga.

Тревогу в субботу вечером забили местные жители, которые сообщили о мужчине военному патрулю.

При задержании он не оказывал сопротивления, а полиции рассказал, что купил топор для предстоящей фотосессии и должен был позировать перед камерой в роли дровосека. После допроса мужчина был отпущен.

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон со своей стороны уже выразил благодарность военным за бдительность.