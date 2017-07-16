Учения НАТО в Румынии

В Румынии тренируются военные стран НАТО. Учения проходят на северо-западе страны, за ним наблюдают президент Румынии Клаус Йоханнис и председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел, сообщает «Анадолу».
По данным СМИ, в тренировках также принимают участие военнослужащие государств-участниц программы «Партнерство ради мира».
Всего в учениях задействовано 5 тыс. военнослужащих. Они начались на американском полигоне Ново Село в Болгарии и уже признаны самыми крупномасштабными учениями НАТО в регионе Черного моря.