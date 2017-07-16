В Конго нашли пропавшую американскую журналистку

В Демократической республике Конго найдена пропавшая после нападения, предположительно, повстанцев из отряда «Май—Май» журналистка из США.

«Американская журналистка находится в безопасности, ее здоровью ничего не угрожает. Она спряталась в лесу во время нападения. Пять сотрудников охраны парка дикой природы были убиты»,— приводит Associated Press слова местного чиновника Альфреда Бонгваланги.

Ранее стало известно, что вооруженные люди напали на группу журналистов и сотрудников заповедника «Окапи». Сообщалось, что в эту группу входили журналисты из США и Нидерландов и 13 конголезских охранников. После этого три охранника и амеркианская журналистка пропали без вести; СМИ предполагали, что они похищены.