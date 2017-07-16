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Японцы перестали доверять своему премьеру

 

Рейтинг правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал за месяц на 9,1% — это одно из самых резких снижений популярности действующей власти с 2012 года, сообщает китайское агентство China News Service.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kyodo 15–16 июля.

Согласно полученным данным, уровень поддержки правительства Абэ снизился с 44,9% до 35,8%.

Недовольство японцев вызывает то, как власти объяснили скандал вокруг близкого друга Абэ Котаро Какэ и возможного покровительства со стороны премьера.

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