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В России судья устроила дочери свадьбу за два миллиона

 

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева устроила свадьбу дочери за два миллиона долларов, пригласив на торжество звезд российской эстрады. Об этом сообщил в Instagram местный адвокат Сергей Жорин.

«Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде», — написал он.

Как уточняет kp.ru, свадьба прошла на площадке ресторана и концертного зала Galich Hall — самого статусного заведения Краснодара. Телеведущий Андрей Караулов подтвердил слова Жорина, пояснив, что звезды получили за свои выступления около 400 тысяч евро, а одним из подарков молодоженам стал автомобиль Bentley. Избранником дочери судьи, по информации тележурналиста, стал сотрудник управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

При этом издание приводит справку о доходах Хахалевой за 2016 год. Судя по документу, за отчетный период судья заработала 2,6 миллиона рублей (около 220 тысяч в месяц). Также она владеет дачным и приусадебным участками и домом на 66 квадратных метров.

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