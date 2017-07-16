Власти Ирака опровергли гибель главаря ИГИЛ

Главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается в Сирии. Об этом заявил директор службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри.
По его словам, аль-Багдади, вероятно, покинул Ракку. Сейчас иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей ИГ, передает телеканал Al Arabiya.
Ранее российские власти сообщали, что аль-Багдади погиб при налете ВКС на Ракку.
О вероятной ликвидации аль-Багдади в результате авиаударов в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в июне президенту Владимиру Путину. По его словам, террорист погиб при авиаударе по зданию в Ракке, где собрались главари ИГ.