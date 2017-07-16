Макрон призвал к переговорам между Израилем и Палестиной

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что выступает за продолжение диалога Израиля и Палестины для разрешения конфликта, сообщает France Info.

«Франция готова поддержать любые дипломатические усилия в этом направлении», — отметил глава государства.

Макрон сказал, что выступает «за возобновление переговоров» в рамках политики «двух государств» — Израиля и Палестины.

По его словам, Израиль и Палестина должны «жить друг с другом внутри безопасных и признанных границ с Иерусалимом в качестве столицы» каждой из двух стран.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Париж по приглашению Макрона.