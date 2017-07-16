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Иран отверг обвинения США в провокации

 

Иранские ВМС опровергли заявления США о том, что в июне иранское судно направило лазер на американский вертолет, сопровождавший военные корабли в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Tasnim.

С опровержением данной информации выступил представитель иранских ВМС Хоссейн Азад, отмечает агентство.

По данным американских военных, инцидент произошел 13 июня, когда группа кораблей ВМС США находилась в международных водах Ормузского пролива.

Как заявил представитель ВМС США Билл Урбан, иранское судно поравнялось с американскими и направило прожектор на один из них. По его словам, "после этого иранское судно навело лазер на вертолет CH-53E, который сопровождал группу кораблей".

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