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Азербайджанец стал вице-президентом сербского клуба

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанец, бывший президент бакинского футзального клуба «Фенер» Тургай Фарзалиев назначен новым спортивным директором и вице-президентом 9-кратного чемпиона Сербии по футзалу, клуба «Экономац».

«Экономац» получит большую пользу от назначения Тургая Фарзалиева, - говорится в заявлении на сайте клуба. – Тургай Фарзалиев, друг и бывший руководитель главного тренера «Экономаца» Предрага Райича (он был играющим тренером «Фенера»), провел встречу с президентом «Экономаца». Два истинных любителя футзала быстро нашли общий язык, что позволило «Экономацу» обзавестись новым членом.

Переговоры на эту тему начались почти месяц назад. Все в клубе поняли, что господин Фарзалиев – нереальный фанат футзала и человек, который весь день думает о своей работе.

Решающее слово в вопросе приглашения Фарзалиева было за главным тренером Райичем. Он неоднократно представлял Тургая как энтузиаста. И теперь президент клуба Веролюб Дугалич убедился в этом, заявив, что для клуба это большое приобретение и начало новой эры».

Тургай Фарзалиев уже принял несколько важных решений, отказавшись от услуг группы игроков – сербов Предрага Ивановича, Слободана Янича, Нинослава Алексича, Дарко Ристича, бразильца Да Силвы и украинца Евгения Валенко.

«Экономац» уже анонсировал, что договорился о подписании контрактов с тремя новыми футболистами, и это все игроки высокого уровня. Бразилец Талес прошлый сезон провел в составе российского клуба «Сибиряк», который выиграл регулярный чемпионат Суперлиги, но в плей-офф финишировал четвертым. Еще два футболиста – это сербы Йован Лазаревич и Симеун Копанья. Оба в предыдущем чемпионате играли в команде «Евро Мотус», которая весь сезон была конкурентом «Экономаца» в борьбе за чемпионство, но проиграла ее, заняв второе место, а в летнее межсезонье «Евро Мотус» прекратил существование.

Подготовку к новому сезону «Экономац» начнет в понедельник 17 июля. Отметим, что за клуб выступает игрок сборной Азербайджана Виталий Борисов.

Под руководством Тургая Фарзалиева команда «Фенер», образованная в 2010 году, становилась серебряным призером чемпионата Азербайджана и обладателем Кубка. Команду он назвал «Фенер», так как является фанатом стамбульского футбольного клуба «Фенербахче».

«Мы создали клуб, чтобы принести пользу азербайджанскому спорту, - вспоминает Фарзалиев. – Но нам мешали, и мы ушли. Наверное, так будет недолго. Нас фактически прогнали из азербайджанского футзала. За «Фенер» играли три футболиста сборной Сербии, три игрока сборной Украины, один – сборной Узбекистана, а также представитель сборной Азербайджана Виталий Борисов. Некоторых бразильцев, которые сейчас играют за сборную Азербайджана, тоже я привез в Баку.

Нас засуживали по-страшному. В таких условиях мы поняли, что нет смысла бороться и тратить большие деньги. «Фенер» распался, азербайджанский футзал многое потерял. Мы уделяли большое внимание детскому футзалу, инфраструктуре. У нас были большие планы на будущее. Из-за наших судей все было стерто в один миг».

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