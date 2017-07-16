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Израиль выступил против перемирия в Сирии

 

Израиль возражает против согласованного США и Россией перемирия на юге Сирии, поскольку оно не препятствует закреплению в соседней стране сил Ирана и его сателлитов, пишет интернет-сайт газеты «Гаарец» со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

На встрече с журналистами во время визита в Париж глава правительства впервые озвучил свое отношение к договоренностям, которые вступили в силу неделю назад и остановили боевые действия в сирийских провинциях, соседствующих с Израилем и Иорданией.

"Нетаньяху сказал репортерам после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли Соединенные Штаты и Россия, поскольку оно увековечивает иранское присутствие в этой стране", — говорится в публикации.

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