В Баку 25-летний парень убил свою возлюбленную и попытался покончить с собой. В предсмертном письме он попросил похоронить себя рядом с возлюбленной. Однако первая попытка самоубийства через повешение провалилась. Затем молодой человек вскрыл себе вены, но потом перевязал руку.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, в Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается уголовное дело против жителя Сабирабада Паши Джабраилова.

Джабраилов убил свою возлюбленную Зульфию Рагимову на почве бытовой ссоры. Проживающая с ним в гражданском браке женщина обругала Джабраилова за то, что тот вернулся с подработки в России без денег.

Рагимова старше Паши Джабраилова на 20 лет. Они познакомились в кафе, где женщина работала официанткой. Через некоторое время молодой человек переехал к ней жить.

Когда Паша Джабраилов не смог найти в Баку работу, он уехал в Россию, где проживали его родители. Однако через несколько месяцев он вернулся в Баку. Придя домой к Зульфие Рагимовой, молодой человек обещал найти работу и благоустроить ее жизнь. Но женщина начала ругать его за то, что он вернулся из России с пустыми руками.

В разгар спора Паша Джабраилов схватил за горло свою возлюбленную, от чего она упала и ударилась головой об шкаф. Увидев, что Зульфия мертва, молодой человек написал записку с просьбой похоронить их вместе и попытался повеситься.

«Я не хотел убивать Зульфию. Я просто хотел ее наказать. Сожалею о случившемся», - заявил на суде Джабраилов, которому теперь грозит длительный срок заключения.