Раненного украинского депутата заподозрили в симуляции

В районе промзоны Авдеевки в Донецкой области, где 14 июля получил осколочное ранение депутат Верховной Рады Евгений Дейдей, не было обстрелов. Об этом «Украинской правде» сообщили военные, занимающиеся сбором данной информации, а также представители пресс-центра штаба антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

«Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи промзоны. То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было», — заявили силовики.

Начальник пресс-центра штаба АТО Вячеслав Петровский подтвердил, что 14 июля в течение всего дня жилые кварталы Авдеевки не обстреливались.