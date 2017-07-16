Мы все знаем или слышали, что нижняя палата Конгресса США может выступить в качестве дознавателя криминальных дел президента и начать процедуру его публичной отставки, а Сенат может выступить в качестве судьи и путем голосования объявить отставку президентства. Эта процедура называется конституцией США импичментом президента и была введена для поддержания самой уникальной черты Америки –– баланса политических сил, групп интересов и полюсов власти, которые в виде Белого дома, Конгресса, СМИ, лоббистов, бизнеса, судебной системы и партий могли бы наблюдать друг за дружкой и не давать другому усиливаться и возвышаться над обществом.

Был и Линкольн, ушел и Никсон

Как и всякая институциональная конструкция она имеет силу и слабости, и слабость данной системы сдержек и противовесов заключается в человеческом факторе, а точнее, в тех политиках, которые расследуют, защищают или голосуют по процедуре импичмента президента. Институты наполнены людьми, а их поведение трудно предсказать, несмотря на общения, деньги, политическую принадлежность.

Еще ни разу в истории США ни один президент не получал свою черную метку – импичмент от Конгресса. Два раза «недружественный Конгресс», в котором набиралось большинство депутатов от противоположной президенту партии, пытался прогнать президента из Овального кабинета.

Первый раз это случилось в середине XIX века и это был самый уникальный и важный исторический казус для существования США. После убийства Линкольна и окончания кровопролитной войны между Севером и Югом президентом стал А.Джонсон от партии демократов. Америка тогда находилась в ситуации, когда существование государства стояло под большим вопросом, и в мире было мало политиков, которые верили в то, что данная страна выживет. Слишком сильны были противоречия между двумя частями страны, а желание мести со стороны победивших северян превышало все мыслимые показатели. Джонсон ратовал за формальное объединение страны и проведение политики прощения южан и северян без массовых репрессий, за начало построения диалога между бывшими врагами и развитие Америки с чистого листа: была уже конституция и правительство, был бюджет и можно было жить. Казалось бы, такой посыл должен был найти свой позитивный отклик в обществе. Но вот незадача: в Конгресс пришли радикально настроенные республиканцы, которые требовали мести для непокорных южан, арестов и репрессий за жертвы северян. Более того, существующий военный министр требовал того же. И когда президент решил отправить своего министра в отставку, республиканский Конгресс взбунтовался, открыл Конституцию, нашел статью про импичмент и решил показать президенту его место.

Палата представителей очень быстро провела расследование о возможности/невозможности отставки министра властью президента, президента обвинили в злодеяниях против власти Конгресса и превышении должностных полномочий. Однако, когда уже дело было доведено до логического конца, и по всем расчетам республиканский Сенат должен был проголосовать за импичмент, человеческий фактор вылез наружу из налаженной системы сдержек и противовесов: два неизвестных республиканца перешли на сторону демократического президента, голосование провалилось, президент сохранил свою власть и самое главное, что извлечено политиками и юристами из данной ситуации, что Конгрессу не удалось усилить свою мощь над президентом, а развитие политической системы Америки пошло по пути усиления власти президента, а не власти законодателей. Если бы тогда импичмент состоялся, то сегодня бы видели формального президента в Вашингтоне, имени бы которого никто не знал, а страной бы управлял бы лидер партии большинства в Палате или Сенате.

Второй импичмент более известен читателям и касается президента Б. Клинтона в середине 1990-х гг. Президент снова был обвинен в злодеяниях против Конгресса США. Его пытались подвергнуть импичменту за ложь, а не за секс в Овальном кабинете. Но дело не двинулось дальше обсуждения в нижней палате. Билу Клинтону удалось сохранить свою власть и не дать Конгрессу усилиться над президентом.

Наконец, очень часто можно слышать, что Р. Никсон покинул свой пост в начале 1970-х гг. после импичмента. Нет, республиканский президент Никсон ушел сам: он подал в отставку по состоянию здоровья. Но тогда Конгрессу удалось реально ограничить власть президента по внешнеполитическим операциям и интервенциям. И до сих пор американские президенты, которые, как мы знаем, являются главнокомандующими и могут объявить войну или начать любую военную операцию в любой точке мира, вынуждены через некоторое время пойти в Капитолий и доложить об этом конгрессменам. А последние могут заставить президента прекратить операцию или начать расследование деяний президента, как это было в случае с президентом Дж. Бушем-мл после начала операции в Ираке 2003 г. Это существенное ограничение внешнеполитической деятельности Белого Дома, и никакой лояльный Конгресс никогда не отменит данный закон, поскольку это власть над президентом, будь он трижды верным другом законодателей.

Теме не менее, настоящим итогом импичментологии является сдерживание растущей власти Конгресса, и президенты все еще побеждают в этой суровой войне противостояния между двумя ветвями власти в США. Но появление слабого президента – это новая возможность для Конгресса усилить свою ветвь власти и Трамп очень подходит для такого случая.

В чем «вина» Д. Трампа перед Конгрессом?

Пока президент Д. Трамп ни в чем не виновен. По статье конституции об импичменте его можно обвинить в измене родине, во взяточничестве или других весомых злодеяниях против институтов власти США. Самое лакомое для врагов президента и «дружественного» Конгресса – это измена родине. Если бы сегодня или завтра нашлись доказательства, что лично президент Д. Трамп, а не кандидат в президенты Д. Трамп, «слил» русским или кому-то еще государственную тайну, то, скорее всего, импичмент бы состоялся, и завтра Америка проснулась бы в другой политической системе. Но то, что мы знаем о ситуации вокруг получения компрометирующей информации о Клинтон командой Трампа во время избирательной кампании, пока еще не юридический казус. Все политики собирают компромат на своих оппонентов. Самый «чистый» президент Б. Обама начал свое политическое восхождение в законодательное собрание штата Иллинойс с оглашения информации о сексуальных связях своего оппонента и последний был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.

Но у Д. Трампа есть слабое место: его подозревают в получении информации от иностранного государства, что реально запрещено финансовыми законами о проведении кампании. Известно, что прошлыми летом, а точнее в июне 2016 г. были какие-то письма и какие-то встречи между старшим сыном президента и лоббистами из России. Последние якобы обещали информацию о Х. Клинтон. Но каждый день данная ситуация обрастаем новыми подробностями, которые говорят скорее в пользу Трампа, чем в пользу его потенциальных обвинителей.

Число малоизвестных присутствующих на встречи сына президента, Дональда младшего, с русским юристом Натальей В. почему-то возрастает, а число членов команды кандидата в президенты, участвующих в разговоре, уменьшается. Более того, эти малоизвестные личности предоставляют содержание разговора, которое касается информации о коррупционных связях между Клинтон и Россией, что уводит американское общество к другой малоприятной информации: к поиску писем и встреч Х. Клинтон с российскими лоббистами, которые могли работать и в противоположном направлении. Сам старший сын Трампа открыто рассказывает о встрече, опубликовал все письма, но толком не может сказать, что конкретно сказали русские юристы-лоббисты. Говорит, что русские обещали информацию, но ничего не предоставили. В реальном судебном мире США сложно в чем-то обвинить семью президента.

«Множественная защита» Д. Трампа

Юридически, можно начать обвинять избирательный штаб Трампа в нарушении законов проведения президентской кампании. Если доказать, что официальные представители президентского избирательного штаба получили от представителей зарубежного государства помощь в виде денег или документов, которые можно оценить в денежном эквиваленте, то можно начать судебное разбирательство против конкретных и официальных помощников в нарушении финансовых законов проведения кампании. Но это не импичмент, и старший сын президента не был и не является официальным помощником президента, а после вступления в должность своего отца он мало появлялся в Белом доме. В отличие от Иванки Трамп и ее супруга Дж. Кушнера, которые стали официальными помощниками президента, его сложно обвинить в нарушение законов о государственной службе.

Ясно одно, что выход старшего сына президента на публику с заявлениями о разговорах с русскими – это хорошо продуманная юридическая и информационная кампания, известная в политике под названием «множественная защита» или multiple advocacy. Данный подход предусматривает «слив» многочисленных предположений и версий по развитии ситуации и часто используется американским президентом в процессе принятия решений во время кризисных ситуаций. Старший сын выступил в качестве одного из «авторов» подобной множественной защиты своего отца, предложив информацию о встрече с русскими, которая ежечасно обрастает новыми подробностями, уводящими обвинителей президента за пределы Белого дома. Пока сложно доказать связь между действиями сына и Д. Трампом. Нужна, как минимум, запись разговора, что сын что-то получил от русских и передал отцу. Отсутствие весомых доказательств, кстати привело к тому, что американская публика как-то забыла о бывшем директоре ФБР, который пытался обвинить Трампа в связях с Россией.

Вторая мишень обвинения – это тесть президента, Дж. Кушнер, который мог потенциально участвовать в злополучной встрече Дональда-мл с русскими лоббистами прошлым летом. Его можно обвинить в нарушении закона о предоставлении правдивой информации в форме SF-86, которая заполняется американскими государственными служащими при поступлении на работу в Белый дом. В ней указываются контакты с представителями иностранных государств. Но самое большое, что ждет Дж. Кушнера, это перезаполнение форм или отставка, как было с первым советником по национальной безопасности М. Флинном.

Но все эти юридические поводы сложно связать с президентом. Трампа пока нельзя обвинить даже в том, что в день встречи своего сына и после нее он говорил американцам, что скоро появится интересная и малоприятная информация о Клинтон и демократической партии. Его лента в Twitter была наполнена язвительными выражениями о компромате против Хилари Клинтон. А через несколько дней после встреч в здании Трампа, организация «Викиликс» опубликовала письма комитета демократической партии о поддержки Х. Клинтон в ущерб другого кандидата Б. Сандерса.

Другими словами, дыма много, связь есть, но огня пока нет.

Кому выгодно иметь слабого президента?

Несомненно, анти-рамповская кампания ослабляет Белый дом и республиканский Конгресс как никогда. Ситуация ежедневого шока и неопределенности сейчас царит в Вашингтоне. Мало того, что республиканскому Конгрессу не удается свернуть наследие демократической администрации по вопросам обязательного медицинского страхования, договоренности с Ираном по ядерной программе и пр. как было обещано избирателю, а тут еще ослабленный президент от республиканской партии, которому СМИ и либералы не дают жизни.

Такой уникальный политический кризис может привести не только к кризису в республиканской партии, если она полностью откажется от своего президента, или в Конгрессе, если республиканская палата начнет процедуру импичмента, но и к новому военному противостоянию между двумя частями общества. Похоже, политика диалога, поиска компромисса и поддержание баланса институтов власти уже не справляется и требует выхода для эмоций.

Но, еще раз повторюсь, этот выход надо было давать во время избирательной кампании, в которой бы на равных радикал Трамп боролся против радикала Сандерса, что могло бы примирить две части общества. А сейчас ситуация заходит в тупик, когда политикам нет дела до аспираций простых американцев, им важнее сохранить или поделить власть даже за счет крови и подавления демократических институтов.