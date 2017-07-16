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Меркель допустила вывод немецких военнослужащих из Турции

 

Депутаты Бундестага имеют право посещать солдат ФРГ, которые служат за рубежом. Если им запрещают такие визиты, то Германия оставляет за собой право вывести военнослужащих, напомнила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в воскресенье в эфире канала ARD, передает ТАСС.

"По поводу базы в Конье действует то же правило, что и действовало применительно к базе Инджирлик", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего о перспективах передислокации контингента.

Ранее ФРГ приняла решение вывести военнослужащих с Инджирлика и передислоцировать их в Иорданию.

Меркель в эфире ARD признала, что сейчас положение дел несколько другое, поскольку в Конье солдаты бундесвера находятся по линии НАТО. "И это означает, что не только ФРГ будет вести переговоры с Турцией, но и сам альянс", - сказала канцлер. "Все эта ситуация явно неприятная", - констатировала она.

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