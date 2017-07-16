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Стая волков напала на село в Агдаше

 

Стая волков напала на село Агзыбыр Агдашского района и растерзала домашних животных, сообщает Report.

Инцидент произошел прошлой ночью. Жителям села удалось прогнать диких животных.

Все убитые волками овцы и коровы были сожжены.

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Стая волков напала на село в Агдаше
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