Стая волков напала на село в Агдаше

Стая волков напала на село Агзыбыр Агдашского района и растерзала домашних животных, сообщает Report.
Инцидент произошел прошлой ночью. Жителям села удалось прогнать диких животных.
Все убитые волками овцы и коровы были сожжены.
Стая волков напала на село Агзыбыр Агдашского района и растерзала домашних животных, сообщает Report.
Инцидент произошел прошлой ночью. Жителям села удалось прогнать диких животных.
Все убитые волками овцы и коровы были сожжены.
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