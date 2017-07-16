Азербайджанские школьники стали лучшими по химии в Таиланде

Школьники, победившие на 49-й Международной олимпиаде по химии в Таиланде, вернулись в Азербайджан.
В аэропорту юных дарований встречали представители Минобразования, учителя и журналисты.
Стоит отметить, что накануне стали известны победители международной олимпиады по химии, прошедшей в Таиланде с участием учащихся из 78 стран.
Ученик экспериментального 10 класса лицея им. академика Зарифы Алиевой Рамиль Бабазаде завоевал на олимпиаде золотую медаль.
Кроме того, обладателем серебряной медали олимпиады стал десятиклассник классической гимназии №160 Нариман Миришов, а бронзовой – ученик 10 класса лянкяранской школы-лицея №4 Туран Мамедли.