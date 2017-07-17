Три смартфона превзошли своими параметрами iPhone7

Обнародовали список трех смартфонов, «обогнавших» по своим параметрам iPhone7: это - Huawei P9, Xperia X и Xiaomi Mi5.

Однако выбрать самый мощный девайс из этих трех экспертам так и не удается. Споры, какой из них мощнее, до сих пор не утихают.

Huawei P9 отличает мощнейший на сегодняшний день процессор Huawei Kirin 955, который наделил смартфон высокой производительностью.

Xperia X превосходит американского конкурента по характеристикам камеры: 23 мегапикселя основной камеры и 13 мегапикселей фронтальной, что на сегодня одни из самых высоких показателей в мире. Работает Xperia X на 6-ядерном процессоре Snapdragon 650, передает Info reactor.