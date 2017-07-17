Рональдиньо приехал к Кадырову

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сфотографировался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым перед матчем первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром». Фото чемпион мира-2002 выложил на своей странице в Instagram.

«Меня очень хорошо приняли здесь, в Грозном. Я приехал издалека и получил столько внимания в свой адрес! Спасибо за все "Ахмату" и Рамзану Кадырову», — написал Роналдиньо под фотографией с Кадыровым.

Бразильский футболист прибыл в Грозный и посетил матч первого тура РФПЛ между местным «Ахматом» и пермским «Амкаром».