Серж Саргсян: «Встреча с Ильхамом Алиевым может состояться осенью»

Президент Армении Серж Саргсян в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» заявил, что предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана была достигнута несколько недель назад – во время визита сопредседатели МГ ОБСЕ.

«Они поинтересовались нашей позицией касательно организации встречи на высшем уровне, мы ответили следующее: мы не связываем особых ожиданий с подобными встречами, поскольку такие встречи предусматривают подготовку.

А подготовительная работа предполагает позицию касательно конкретных предложений. Этой работы нет. Но, тем не менее, мы не против какой бы то ни было встречи и всегда готовы к ней. Ожидания от встречи не большие, и эта встреча может состояться осенью».