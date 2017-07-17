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Саргсян высказался против уступок в решении карабахского конфликта

 

Армянская сторона всегда заявляла о необходимости компромиссов, а не уступок при урегулировании карабахской проблемы, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия.

Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению", — сказал президент в интервью программе "Р-Эволюция" телеканала "Армения".

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Саргсян высказался против уступок в решении карабахского конфликта
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