Во вторник, 11 июля из китайского порта Чжаньцзян в регион Африканского Рога отправились суда с военнослужащими Народно-освободительной армии Китая для создания в Джибути первой зарубежной китайской военной базы.

Правда, в официальных документах речь идет не о военной базе, а о «логистическом пункте и объекте материально-технического обеспечения», но в том, что это именно военная база, ни у кого из наблюдателей сомнений не возникает. Собственно, не скрывает этого и китайская сторона. Близкое к ЦК КПК издание «Global Times» в редакционной статье прямо указывает: «Конечно, это первая заморская база Народно-освободительной армии, и мы будем базировать там войска. Эта база обеспечит выполнение Китаем таких миссий, как сопровождение торговых судов, поддержание мира и оказание гуманитарной помощь в Африке и Западной Азии».

Официальный Пекин заверяет, что база будет служить лишь для укрепления безопасности КНР, а не для военной экспансии. Большинство политиков и обозревателей в это не верят, но тут как раз случай, когда китайские власти практически не грешат против истины. На Ближнем Востоке и в Африке работают миллионы китайских граждан. В 2011 году из-за событий в Ливии Китаю пришлось только из этой страны срочно эвакуировать более 35 тысяч специалистов и членов их семей, почти 15 тысяч – из Египта, а вскоре почти тысячу человек пришлось вывозить из Йемена.

Кроме того, китайским ВМС приходится плотно заниматься сопровождением торговых судов у побережья Сомали и в Аденском заливе, что требует постоянного присутствия кораблей в этом регионе и, как следствие, обустройства пункта их базирования.

Но это, как говорится, лишь внешняя сторона, поскольку все перечисленное выше – в общем-то достаточно тактические задачи. Главный вопрос, который сегодня задают себе политики и эксперты, заключается в следующем: принято ли в Пекине решение расширить свое военно-политическое присутствие на Ближнем Востоке, отказаться от традиционной политики лавирования и обхода «острых углов» и сыграть собственную партию?

Пока первые полосы масс-медиа занимали леденящие душу подробности конфликтов на Ближнем Востоке, «арабской весны», войны с ИГИЛ и кровопролития в Ираке и Сирии, Пекин, без особой шумихи, наращивал свое экономическое и финансовое присутствие в этом регионе. То в одном, то в другом месте возникал «китайский след». То становилось известно о том, что с 2007 по 2010 год Асад получил от КНР оружия на 300 миллионов долларов, то выяснялось, что прямые инвестиции в Иран, Алжир, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ирак, с 2004 по 2012 годы выросли с $636 миллионов до почти 8,5 миллиардов долларов.

И как-то вдруг просачивалась информация, что часть курортного бизнеса в Египте контролируется китайскими инвесторами, а портом Дукм в Омане теперь управляют менеджеры из КНР, получившие это право в обмен на 10 миллиардов долларов инвестиций как в сам порт, так и в султанат в целом.

Ну а новость о том, что менее чем неделю назад в Пекине прошла ярмарка проектов по реконструкции Сирии, на которой заместитель председателя Китайско-арабской биржи Цинь Юн заявил о готовности 150 китайских компаний вложить 2 миллиарда долларов в создание сирийского индустриального парка – вообще произвела в узких кругах эффект разорвавшейся бомбы. Автор этих строк, например, сразу вспомнил эссе Роберта Д. Каплана, опубликованное в 2011 году в The Wall Street Journal, где были такие слова: «Мы освободили Ирак, так что китайские фирмы могут теперь спокойно добывать там нефть». Ситуация похожа – воевали одни, а преференции извлекает Пекин.

Причем, говоря откровенно, китайскому руководству достаточно безразлично, кто придет к власти в Дамаске, естественно, за исключением исламистов. На Ближнем Востоке Пекин сотрудничает со всеми – израильтянами, саудитами, турками, иранцами, оставляя за рамками своих отношений все конфликты и разногласия между этими странами. И в этом его сильная сторона – не связывая себя с определенной политической позицией, китайское руководство и бизнес имеют возможности для любых дипломатических маневров.

Решение о строительстве базы в Джибуте далось Пекину нелегко. В руководстве КНР до сих пор нет единого видения политики страны на Ближнем Востоке. Есть «ястребы», призывающие увеличить китайское присутствие в регионе, причем еще в 2012 году они подготовили программный документ – стратегию «Марш на Запад». Есть умеренные, считающие, что пока США и их союзники связаны конфликтами на Ближнем Востоке – у них нет возможности сдерживать Китай в Тихом океане. И судя по всему, общий взгляд на роль и место КНР в Западной Азии Пекином будет выработан не скоро.

Поэтому факт появления китайской военной базы в Джибути не стоит драматизировать. Это первый и очень осторожный шаг Пекина в сторону расширения своего не только экономического, но и военно-политического присутствия в регионе. От него до активного вмешательства Китая в ближневосточные дела – огромная дистанция, преодолевать которую, кстати, в Китае пока никто не стремится.