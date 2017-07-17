Серж Саргсян: «Если кто-то скажет, что Армения будет богаче Азербайджана, гоните этого шарлатана»

Президент Армении Серж Саргсян сделал несколько интересных заявлений в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения», которое вышло в эфир 16 июля.

По его словам, в зоне карабахского конфликта в 2016 году, «Армения не имела ряд вооружений, которые успел приобрести Азербайджан».

«А разве секрет, что Азербайджан богаче нас, тратит больше средств на вооружение и т.д.? – говорит Саргсян. - Не секрет. И если кто-то скажет, что за два года или пять лет сделает Армению более богатой, чем Азербайджан, то этого человека надо гнать подальше от политики, потому что это шарлатанство, ложь».

Глава армянского государства прокомментировал факт поставки российского оружия в Азербайджан. Он считает, что обвинять Россию пока рано.

«Эта проблема армяно-российской дружбы, армяно-российского военного сотрудничества, в целом, самая болезненная сторона наших отношений. Этот вопрос бросает тень на многое. Но с другой стороны, есть обстоятельства, и возможно эти обстоятельства для нас неприемлемы, но для них приемлемы. Пока ничего серьезного не произошло. Если когда-нибудь будут серьезные последствия, тогда можно будет обвинять, а если не будут серьезных последствий, то мы должны это считать долгосрочной политической деятельностью России по стабилизации ситуации в регионе».

При этом Саргсян отметил, что никогда не слышал публичный ответ официальной Москвы и считает, что Россия должна ответить Армении.

«Если российский политический деятель или аналитик, или какое-то должностное лицо что-то говорит, это не означает, что это ответ российской стороны. Российская сторона может ответить устами президента, главы МИД, должен быть официальный ответ».

Что касается озвучиваемых некоторыми мнений относительно необходимости пересмотра военного сотрудничества с Россией, то Саргсян сказал, что никто не ждет Армению с распростертыми объятиями, и страна не может идти против всего мира.

«Слова и действия о пересмотре отношений с Россией - крайне опасные, могут создать крайне плохую ситуацию. Когда говорите пересмотреть, с кем вы хотите пересмотреть и улучшить отношения - с Турцией или с НАТО? Все с распростертыми объятиями ждут, что Армения придет к ним? Или мы враждуем со всеми, всем говорим - вы помогаете Азербайджану, и мы одни выступаем против всего мира?», - задается вопросом президент Армении.

Саргсян считает, что боевые действия в Нагорном Карабахе крайне нежелательны, и в первую очередь, для Армении.

«Переговорному процессу нет альтернативы. Альтернатива – боевые действия, которые нежелательны. Нежелательны также для нас, а, возможно, в первую очередь - для нас».