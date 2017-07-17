Известно, что монастырь Успения Пресвятой Богородицы Худжаби является одной из древнейших святынь Грузинской Православной церкви и до последнего времени, точнее, до 11 июля 2017 года находился на территории Марнеульского района Грузии.

В упомянутый день прихожане, как обычно отправившиеся на утреннюю молитву, вдруг обнаружили, что монастырь оказался в пределах соседней Армении. Стало быть, и монастырь теперь армянский. Официальный Ереван по сему поводу никаких разъяснений не дал, молчат и грузинские инстанции – что религиозные, что светские.

А все оказалось просто: армянская сторона тихой сапой передвинула общую границу на 400 метров вглубь территории Грузии и древнегрузинский монастырь Худжаби стал свежеармянским. Прием этот вовсе не нов – таким образом под контроль Армении отошли населенные пункты, пахотные земли Грузии, и вот настала очередь древних памятников. Об этой ползучей аннексии грузинская пресса пишет аж с 1988 года. Но монастырь-то худжабский – действующий.

Хорошо, что соседи не перенесли его к себе в Ереван, так что прихожане теперь могут любоваться им с грузинской территории. По счастью, 14 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг из Брюсселя выразил обеспокоенность этим фактом самовольного изменения государственной границы, а вместе с нии и присвоения исторического памятника.

«Мы видим, что границу передвинули несколько раз. Мы не признаем Абхазию и Южную Осетию ни независимыми государствами, ни республиками. Обе они – части Грузии в рамках ее международно признанных границ, - заявил Йенс Столтенберг.

- Мы поддерживаем все попытки решения конфликта мирным путем и продолжаем оказывать Грузии помощь в осуществлении модернизации, усилении возможностей самообороны и стабилизации ситуации, так как видим в стране войска чужой страны», - заявил Йенс Столтенберг грузинскому телеканалу «Рустави 2».

Столь энергичного осуждения армянского сепаратизма, надо заметить, в Европе слышать не приходилось. Однако гневный тон генсека НАТО мало кого удовлетворил. Ведь Армения открыто претендует не только на грузинские, но и на земли других своих соседей – Турции, Азербайджана. Конфликт назревает и на российских территориях - Северном Кавказе, Ставрополье, например. Невольно приходится думать, что НАТО осуждает, скорее всего, для виду частный случай, но не сам сепаратизм. А ведь беда как раз в официальной политике Еревана, к которому ни в Брюсселе, ни в Москве, ни в Вашингтоне не имеют претензий.

Последнее сообщение, всполошившее жителей Марнеули – армяне собираются реставрировать памятник. И журналисты, и прихожане убеждены, что в результате в архитектуру и отделку монастыря будут внесены недостающие «черты», после чего древнее сооружение окончательно будет объявлено исконно армянским. Интересно, что тогда скажет генсек НАТО?