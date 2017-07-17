Сахарный диабет — заболевание, имеющее грозные последствия для жизни пациента и его близких. К несчастью, сегодня, как утверждают специалисты, этот беспощадный недуг все больше обретает признаки пандемии, охватывающей практически все страны мира.

По данным ВОЗ, около 422 млн взрослых людей по всему миру ныне страдают от диабета, что в четыре раза превышает показатели 1980 года, говорится в специальном докладе ВОЗ. То есть, эта болезнь сейчас поражает почти каждого 11-го человека на земле.

И специалисты предсказывают, что цифры будут только расти, если не принять радикальных мер. Эксперты одновременно изучали диабет 1-го и 2-го типов, но резкое увеличение числа больных диабетом по всему миру идет в основном за счет диабета 2-го типа, который связывают с неправильным питанием и образом жизни.

Но врачи-фармакологи делают все, чтобы насколько возможно остановить губительное шествие диабета по миру. Сотни лабораторий в разных странах заняты этой проблемой – проводятся эксперименты на животных, изобретаются новые препараты, разрабатываются методики режима питания и образа жизни пациентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила цель остановить эпидемию диабета к 2025 году.

Медики Азербайджана не отстают от этого глобального и весьма амбициозного тренда ВОЗ. Бакинские марафоны, велопробеги, беговые дорожки, общественные тренажеры в парках – одна из составляющих борьбы с диабетом. Массовое привлечение населения к спорту и физкультуре – серьезный заслон заболеванию. Уже доказано, что диабет имеет прямую связь с избыточным весом, а в нашей стране, как и в других странах Европы, проблема ожирения стоит довольно остро.

Как утверждает пожизненный член Международной диабетической федерации профессор Валех Мирзазаде, каждый второй азербайджанец живет себе и не знает, что у него диабет, и в Азербайджане, как и во всем мире, отмечается стойкая тенденция к росту числа больных диабетом.

А все потому, сказал специалист-диабетолог haqqin.az, что у нас в традициях чрезмерное потребление углеводных продуктов, в особенности сладостей и жирной пищи, и в то же время фактически отсутствует культура физической активности.

А все это прямой путь к ожирению, то есть, к потере трудоспособности и ранней смертности, потому что последствием лишнего веса становятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия и пр.

Самое главное в борьбе с диабетом, отмечает В.Мирзазеде, вовремя обнаружить момент, когда у человека преддиабет или ранняя стадия диабета. Для этого достаточно утром натощак сдать кровь из вены. Если показатель глюкозы (сахара) в крови меньше 100 мг/дл - он здоров, 126 мг/дл и больше – у него диабет. Все, что в промежутке (100 – 125 мг/дл) относится к преддиабету, который сам по себе не являясь заболеванием, предрасполагает к развитию диабета, артериальной гипертензии, других сердечно-сосудистых заболеваний.

В то же время диабет – не приговор, а всего лишь диагноз, пусть и очень серьезный. Существует лечение, которое может остановить переход преддиабета в состояние диабета.

Профессор рекомендует в качестве профилактики диабета обязательно контролировать свой вес, правильно питаться и заниматься спортом. Ну, а если все же уже выявился преддиабет, нужно немедленно обращаться к врачу.

«К тому же для всех, страдающих этим недугом, у специалистов есть обнадеживающая новость. Если раньше вопрос о возможности излечения от диабета вообще не ставился, то современная медицина уже обладает возможностью достигать ремиссии, то есть обратного развития диабета. Пока врачи избегают словосочетания «излечение от диабета», но понятие «длительная ремиссия» уже реальность. А ремиссию и излечение, несомненно, разделяет не такое уж большое расстояние», - считает В.Мирзазаде.

Рост числа диабетиков в нашей стране отметила и председатель Азербайджанского диабетического общества Моминат Омарова.

Официально в Азербайджане насчитывается 227 тысяч больных, но нередко люди просто не знают о своем заболевании. Между тем лечение и уход за диабетическими больными тяжелым бременем ложится на плечи государства. В последнее десятилетие государственная поддержка больных диабетом стремительно улучшается. Во время первой госпрограммы по диабету (2003-2005) из госбюджета было выделено 6 млн манатов, затем эта сумма увеличилась до 18 млн, в 2010 уже 19 млн манатов, а с 2011-2015 - 34 млн. И в последние годы, несмотря на глобальный экономический кризис, государство выделяет каждый год 41 млн манатов на лечение страдающих диабетом.

Вместе с тем М.Омарова уверена, что профилактика диабета приведет не только к улучшению здоровья наших граждан, но и освободит средства для других социальных проектов.