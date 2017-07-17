Накануне визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию украинские власти сделали последнее предупреждение Михаилу Саакашвили: экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одессы пригрозили лишением украинского гражданства, если он не подтвердит отсутствие у него второго паспорта.

Такой жесткий наезд на Саакашвили – несомненно, реверанс украинского руководства грузинскому. Мол, простите, не сразу разобрались в вашем бывшем лидере, теперь вот поняли и отстранили. Подождите немного, выдворим из страны – и делайте с ним что хотите.

Намерения в отношении уже дважды опального грузинского политика, видимо, действительно, очень серьезные, если Порошенко своим указом уже лишил паспортов пятерых, двое из которых – ближайшие соратники Саакашвили Александр Боровик и Андрей Артеменко.

Ну а как же иначе, если, как заявил замглавы президентской администрации Константин Елисеев, Украина ожидает усиления стратегического партнерства и, конечно же, будет подписан ряд важных двусторонних договоров, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал сотрудничества.

И куда в этом случае деваться, если, как признал премьер Грузии Георгий Квирикашвили, с 2015 года в отношениях Грузии и Украины наблюдалось похолодание, вызванное фактором экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Так что ничего другого для Украины, кроме как ликвидировать это фактор, не остается.

Комментируя haqqin.az сообщения о возможном лишении М.Саакашвили гражданства, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что, скорее всего, глава Украины и его товарищи из «Народного фронта» спят и видят, как бы избавиться от Саакашвили.

И удивляться тут нечего, считает политолог, потому что сначала Саакашвили предоставили замечательную возможность для самореализации в Одесской области. Но он не захотел играть по заведенным правилам и стал обвинять первых лиц государства в коррупции, противодействии реформам и так далее.

«Впрочем, избавиться от Саакашвили будет сложно, так как по Конституции лишить человека украинского паспорта можно только в том случае, если он получил его незаконно, например, привел неверные данные в документах», - напомнил Погребинский.

А журналист Валерия Иващенко в беседе с haqqin.az отметила, что за последний год в Украине было два случая лишения гражданства, и оба раза там была политическая составляющая.

«В первом случае это касалось уже бывшего народного депутата от Радикальной партии Андрея Артеменко, во втором – экс-вице-губернатора Одесской области при Михаиле Саакашвили Саши Боровика. В обоих случаях формальным поводом стало наличие гражданства другой страны – в Украине запрещено бипатридство и апатридство. Артеменко признался в том, что является гражданином Канады, а Боровик недальновидно опубликовал в Facebook фотографии своего немецкого паспорта.

На самом же деле Артеменко лишился гражданства (а также мандата народного депутата) из-за своей политической деятельности: он предложил альтернативный способ урегулирования конфликта на Донбассе, который украинские власти назвали предательским. А история с Сашей Боровиком стала своеобразным знаком окружению Саакашвили, хотя сам Саша больше года назад уехал работать в Мюнхен и, насколько мне известно, возвращаться в украинскую политику не планировал.

Может ли Порошенко лишить гражданства Саакашвили? Сейчас у него для этого нет оснований. У Михаила нет второго гражданства, поэтому зацепиться не за что. К тому же, это вызвало бы большой резонанс в международном сообществе, в котором Порошенко не заинтересован», - делает вывод Иващенко.

А экс-депутат Елена Бондаренко все же не исключает, что Михаила Саакашвили лишат гражданства.

«Порошенко сейчас создает авторитарное правление и Саакашвили своими действиями мешает ему, я не исключаю, что в ходе визита в Грузию Порошенко попытается получить новые компроматы на беглого президента, для того чтобы иметь основания экстрадировать Саакашвили в Грузию», - сказала она.

Между тем ранее грузинские власти продолжают требовать, чтобы Саакашвили выслали на родину, так как там его обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств. В совокупности ему грозит 35 лет колонии. Пока Киев в экстрадиции отказывал, так как Конституция страны запрещает выдавать своих граждан кому бы то ни было, но в новых обстоятельствах Саакашвили может оказаться человеком без гражданства... Все зависит от того, как и о чем договорятся Петр Порошенко и Георгий Маргвелашвили.